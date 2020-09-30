Роспотребнадзор не исключает возвращения ограничений из-за коронавируса

Сегодня, 30 сентября, в России третий день подряд выявлено более 8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За сутки умерли 177 заразившихся, это максимум с 17 июля. Общее число заразившихся достигло 1 млн 176 тыс., летальных исходов — более 20,7 тыс.
«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости», — сказала Пшеничная. Какие именно ограничения могут вернуть, представитель Роспотребнадзора не уточнила.
Также Наталья Пшеничная добавила, что роста заболеваемости можно избежать при соблюдении всех необходимых санитарных мер: ношение медицинской маски, соблюдения социальной дистанции. «Мы можем выйти на плато в течение ближайших 10 дней, а можем в начале ноября. Все зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулезно будет соблюдать необходимые меры профилактики», — уточнила она.
В Москве с 28 сентября на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 введена самоизоляция для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, школьные каникулы будут продлены на неделю, работодателям компаний рекомендовано вернуть часть сотрудников на удаленку.