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17:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор не исключает возвращения ограничений из-за коронавируса

Введение дополнительных ограничительных мер для борьбы с коронавирусом COVID-19 возможно в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в России, сообщила «Интерфаксу» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Число новых случаев заражения растет в течение 17 дней.

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Сегодня, 30 сентября, в России третий день подряд выявлено более 8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За сутки умерли 177 заразившихся, это максимум с 17 июля. Общее число заразившихся достигло 1 млн 176 тыс., летальных исходов — более 20,7 тыс.

«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости», — сказала Пшеничная. Какие именно ограничения могут вернуть, представитель Роспотребнадзора не уточнила.

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Также Наталья Пшеничная добавила, что роста заболеваемости можно избежать при соблюдении всех необходимых санитарных мер: ношение медицинской маски, соблюдения социальной дистанции. «Мы можем выйти на плато в течение ближайших 10 дней, а можем в начале ноября. Все зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулезно будет соблюдать необходимые меры профилактики», — уточнила она.

В Москве с 28 сентября на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 введена самоизоляция для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, школьные каникулы будут продлены на неделю, работодателям компаний рекомендовано вернуть часть сотрудников на удаленку.

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