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18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что новые виды растений исчезают быстрее, чем о них узнают

Кроме того, промышленность убивает ценные виды, не пытаясь искать им альтернативу.

Источник: Paul Teysen/CC0

Международная команда ученых провела масштабное исследование, изучив растения из 42 стран мира. В ходе этой работы, результаты которой будут представлены на саммите ООН по проблемам утраты биоразнообразия, специалисты выяснили, что примерно две пятых растений в мире сейчас находятся под угрозой исчезновения. Авторы исследования отмечают и то, что многие растения и грибы умирают быстрее, чем ученые успевают их обнаружить.

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В своей работе авторы исследования также говорят о том, что человечество использует для пищи, топлива и медицины лишь небольшую часть существующих видов. Например, ученые насчитали более 7 тысяч растений, пригодных для употребления в пищу и около 2,5 тысяч растений, способных обеспечить энергией миллионы людей (при том, что сейчас только шесть культур используются в качестве биотоплива).

Специалисты отмечают, что чрезмерное использование в промышленности одних и тех же растений ведет к их массовому исчезновению, а потому ученые настаивают на необходимости поиска альтернативы. Например, только за 2019 год новыми для науки были названы 1942 растения и 1886 грибов, среди которых есть те, что могут быть использованы в качестве продуктов питания и лекарств.

Екатерина Гура

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