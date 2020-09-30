18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что новые виды растений исчезают быстрее, чем о них узнают
Кроме того, промышленность убивает ценные виды, не пытаясь искать им альтернативу.
Международная команда ученых провела масштабное исследование, изучив растения из 42 стран мира. В ходе этой работы, результаты которой будут представлены на саммите ООН по проблемам утраты биоразнообразия, специалисты выяснили, что примерно две пятых растений в мире сейчас находятся под угрозой исчезновения. Авторы исследования отмечают и то, что многие растения и грибы умирают быстрее, чем ученые успевают их обнаружить.
В своей работе авторы исследования также говорят о том, что человечество использует для пищи, топлива и медицины лишь небольшую часть существующих видов. Например, ученые насчитали более 7 тысяч растений, пригодных для употребления в пищу и около 2,5 тысяч растений, способных обеспечить энергией миллионы людей (при том, что сейчас только шесть культур используются в качестве биотоплива).
Специалисты отмечают, что чрезмерное использование в промышленности одних и тех же растений ведет к их массовому исчезновению, а потому ученые настаивают на необходимости поиска альтернативы. Например, только за 2019 год новыми для науки были названы 1942 растения и 1886 грибов, среди которых есть те, что могут быть использованы в качестве продуктов питания и лекарств.
Екатерина Гура