18:31 (мск), источник: ТАСС Наука
В сезонных простудах разглядели надежду на иммунитет от COVID-19
Ученые надеются, что этот иммунитет будут обеспечивать
ВАШИНГТОН, 30 сентября./ТАСС/. Переболев сезонной простудой, человек может обзавестись иммунитетом к заражению многими коронавирусами, в том числе и к возбудителю COVID-19 — SARS-CoV-2. К такому выводу пришли американские ученые, статью которых опубликовал научный журнал mBio. Но насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут.
«Проанализировав образцы крови 26 больных, которые выздоравливали от коронавирусной инфекции, мы обнаружили, что у многих из них уже был набор
Эти образцы ученые сравнивали с анализами крови, которые были взяты у здоровых людей от 6 до 10 лет ранее. Исследователи сопоставляли концентрацию
Исследование показало, что
Однако сколько таких клеток должно быть в крови, чтобы обеспечить человеку защиту и как именно они влияют на результат лечения, ученые пока выяснить не смогли. Узнать это исследователи планируют в ближайшее время.