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18:31 (мск), источник: ТАСС Наука

В сезонных простудах разглядели надежду на иммунитет от COVID-19

Ученые надеются, что этот иммунитет будут обеспечивать B-клетки памяти.

Коронавирус COVID-19
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Россия
Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 30 сентября./ТАСС/. Переболев сезонной простудой, человек может обзавестись иммунитетом к заражению многими коронавирусами, в том числе и к возбудителю COVID-19 — SARS-CoV-2. К такому выводу пришли американские ученые, статью которых опубликовал научный журнал mBio. Но насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут.

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«Проанализировав образцы крови 26 больных, которые выздоравливали от коронавирусной инфекции, мы обнаружили, что у многих из них уже был набор В-клеток, которые могли идентифицировать SARS-CoV-2 и, самое главное, — могли их нейтрализовать», — рассказал один из авторов исследования, профессор Рочестсерского университета Марк Сангстер.

Эти образцы ученые сравнивали с анализами крови, которые были взяты у здоровых людей от 6 до 10 лет ранее. Исследователи сопоставляли концентрацию B-клеток памяти -долгоживущих иммунных клеток, которые находят патогены, вырабатывают антитела, способные их уничтожить и запоминают их, — и антител, которые могут распознавать определенные части шиповидного белка — ключевого компонента многих коронавирусов, в том числе и SARS-CoV-2, благодаря которому они проникают в здоровые клетки.

Исследование показало, что B-клетки памяти из «старых» образцов могли распознавать практически все бета-коронавирусы и подавлять их активность с помощью вырабатываемых антител.

Это означает, делают вывод ученые, что если человек когда-то давно переболел простудой и у него из-за этого выработались B-клетки памяти, то последние могут уберечь его и от коронавирусной инфекции.

Однако сколько таких клеток должно быть в крови, чтобы обеспечить человеку защиту и как именно они влияют на результат лечения, ученые пока выяснить не смогли. Узнать это исследователи планируют в ближайшее время.

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