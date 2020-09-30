20:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мудрые советы сделали из пожилой жительницы Индии звезду соцсетей
Каждый узнает в ней свою маму.
64-летняя Пунам Сапра из Индии прославилась на весь мир благодаря своему необычному блогу motherwithsign («Мама с табличкой»).
В нем женщина публикует свои фото с различными надписями: иногда
Все началось с того, что ее сын Пранав вдохновился похожими аккаунтами в соцсетях и предложил своей маме завести блог с типичными родительскими фразами. Первым постом Пунам стало фото с табличкой «Зеленые овощи полезны для тебя».
В своем аккаунте, на который уже подписано более 147 тысяч человек, женщина публикует простые, но милые послания, которые никого не оставляют равнодушными.
Екатерина Гура