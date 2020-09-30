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20:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мудрые советы сделали из пожилой жительницы Индии звезду соцсетей

Каждый узнает в ней свою маму.

64-летняя Пунам Сапра из Индии прославилась на весь мир благодаря своему необычному блогу motherwithsign («Мама с табличкой»).

В нем женщина публикует свои фото с различными надписями: иногда по-родительски поучительными и заботливыми, иногда смешными, а иногда и подбадривающими.

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“Конечно, сделай фото своей еды. Но не забудь помыть руки перед тем, как есть”
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“Ты не должен идти на компромисс в тех вещах, которые для тебя действительно важны”

Все началось с того, что ее сын Пранав вдохновился похожими аккаунтами в соцсетях и предложил своей маме завести блог с типичными родительскими фразами. Первым постом Пунам стало фото с табличкой «Зеленые овощи полезны для тебя».

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“Зеленые овощи полезны для тебя”

В своем аккаунте, на который уже подписано более 147 тысяч человек, женщина публикует простые, но милые послания, которые никого не оставляют равнодушными.

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“Поход к холодильнику не считается за физические упражнения”
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“Попросить прощения - это совсем не сложно”
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“Перезвони своей маме”
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“Никогда не осуждай. Будь добрым”
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“Жизнь прекрасна. Каждый момент в ней. Не трать все это время на Instagram”

Екатерина Гура

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