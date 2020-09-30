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30 сентября, источник: РИА Новости

Названы сроки выхода России на плато по коронавирусу

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через пару недель, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире «России 24».

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: РИА Новости

Она также выразила надежду на то, что суточный показатель не превысит девяти тысяч человек.

Пшеничная уточнила, что это зависит от сознательности и дисциплины граждан, как они будут соблюдать меры профилактики.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8481 и достигло 1 176 286.

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