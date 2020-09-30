30 сентября, источник: РИА Новости
Названы сроки выхода России на плато по коронавирусу
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через пару недель, заявила замдиректора по
Она также выразила надежду на то, что суточный показатель не превысит девяти тысяч человек.
Пшеничная уточнила, что это зависит от сознательности и дисциплины граждан, как они будут соблюдать меры профилактики.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8481 и достигло 1 176 286.