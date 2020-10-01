COVID-19 оказался смертоноснее испанского гриппа

По их расчетам, испанка увеличила смертность в три раза, а COVID-19 — в четыре. «При недостаточном лечении инфекция SARS-CoV-2 может иметь сравнимую или большую смертность, чем инфекция вируса гриппа H1N1 1918 года», — заявили авторы работы.
Российские эксперты в целом согласны с оценками коллег, но отмечают, что окончательные выводы можно будет сделать только после окончания нынешней пандемии. К тому же, если с помощью разработанных вакцин ситуацию удастся взять под контроль, это станет принципиальным отличием от трагедии, случившейся сто лет назад.
«Вполне похоже, что COVID-19 нанес, по крайней мере Нью-Йорку, ущерб, сравнимый с потерями от испанского гриппа, — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Основная сложность при интерпретации данных заключается в том, что мы реально не знаем, сколько людей было заражено испанкой. Впрочем, и данные относительно COVID-19 пока нельзя считать стопроцентно точными, даже если ориентироваться по данным тестов на антитела».
Распространению испанского гриппа во многом способствовала Первая мировая война. Солдаты перемещались между странами Европы, Африки и Западной Азии, приезжали из США и возвращались обратно, путешествовали на кораблях и по железным путям. Сейчас мировая обстановка позволяет закрыть границы между странами.