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11:20 (мск), источник: Lenta.Ru

В Лондоне открыли памятник Гарри Поттеру

В центре Лондона на площади Лестер-сквер открыли памятник юному волшебнику Гарри Поттеру, герою книг британской писательницы Джоан Кинг Роулинг. Об этом сообщает агентство Press Association, его цитирует РИА Новости.

Источник: AP 2020

Скульптор Анджей Шимчик запечатлел момент из первой части серии — «Гарри Поттер и философский камень», — где юный волшебник играет в квиддич.

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Бронзовый памятник установили возле кинотеатра «Одеон», где в 2001 году состоялась премьера одноименного фильма, главную роль в котором сыграл британский актер Дэниэл Рэдклифф. Скульптура была возведена в рамках проекта «Сцены на площади» (Scenes in the Square), который призван отметить выдающиеся киноновинки последнего столетия.

Планируется также установить фигуры кролика Багза Банни, Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона и других. Проект продлится до июля 2023 года.

Серия книг о Гарри Поттере выходила с 1997 по 2007 год. Романы были экранизированы в восьми фильмах — заключительную часть было решено разбить на две киноленты. Книги были выпущены тиражом свыше 400 миллионов экземпляров и переведены на 65 языков мира.

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