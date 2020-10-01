Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие снимки к Международному дню мира
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
13:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Пример из учебника по математике оказался не по силам современным взрослым

Мать ученика школы попросила совета у пользователей интернета в решении упражнения по математике, опубликовав просьбу в группе в соцсети Facebook. В результате задача оказалась не по силам современным взрослым многие не смогли понять, что от них требуется.

Тереза Хоппер (Teresa Hopper) опубликовала фотографию примера из учебника по математике для второго класса, в котором учится ее сын. Она пояснила, что сомневается в правильности своего ответа и в целом не до конца уверена, что правильно поняла упражнение.

По условиям задачи, у девочки по имени Карла было три фишки по 100 единиц, 17 фишек по 10 единиц и 16 фишек по единице. Ученику предлагалось ответить на два вопроса: может ли Карла составить два одинаковых трехзначных числа из имеющихся фишек и может ли она сделать это, использовав все фишки, без остатка.

Задача вызвала недоумение у пользователей сети. В комментариях они заметили, что упражнение гораздо сложнее тех задач, что они решали во втором классе. Один из юзеров написал, что имеет степень по математике, однако тоже не до конца понимает, чего от него требуют авторы учебника.

Тем не менее, мать и сын в итоге смогли решить задачу. Они поняли, что в первом ответе нужно сложить по одинаковому числу фишек из каждой категории. Например, 172 — одну за 100, семь за 10 и 2 за единицу. Во втором же вопросе речь шла о том, чтобы сложить все фишки и поделить их на два. Таким образом, правильным ответом будет 243.

Ранее учитель математики Дмитрий Давидюк опубликовал в TikTok лайфхак, помогающий легко складывать дроби с разными знаменателями, под названием «метод бабочки». В комментариях некоторые пользователи сети признали этот способ гениальным.

 Доктор Мясников: коронавирус - это политический «проект»
Наташа Королева объяснила измену Тарзана
В России за сутки выявили почти 9000 случаев коронавируса
ФСБ раскрыла кражу подаренной Путиным монастырю иконы
Победившая на выборах костромская уборщица вступила в должность
ФСИН хочет ликвидировать тюремные «колл-центры»
На Алтае браконьер выловил из реки крокодила
В Сети показали селфи, сделанное 63 года назад (фото)
Здоровье
Врач назвала самую полезную для сердца диету Такой подход к питанию снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 33%.
Hi-Tech
Представлен самолет будущего (фото) Компании работают не только над массовыми «зелеными» аппаратами, но и готовят премиальные решения
Авто
12 новых автомобилей, которые уже можно купить в России Авто Mail.ru рассказывает, продажи каких новых автомобилей начались в России в сентябре
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Новости партнеров
Галкин показал Пугачеву в естественном виде: без фильтров и фотошопа
Лук в носках может изменить ваше здоровье
Отравление Навального: назван виновный
Инцидент в Крыму: корабль НАТО атаковал российские комплексы С-400
Популярные темы на «Детях»
уменьшение алиментов. другая сторона 636
Вот на этом будем детей воспитывать? 287
Приоритеты в жизни. 232
Чем больше детки - тем больше бедки! 221
Новости партнеров
Последствия серьезной операции, сделанной Заворотнюк
Отравление Навального: назван виновный
Главный симптом COVID-19 не связан с температурой или потерей обоняния
Подкладывание лука в носки на ночь: в чем суть этого метода лечения
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь