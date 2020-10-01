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10:15 (мск), источник: Известия

Россияне ответят на новые вопросы в ходе переписи населения

Во время Всероссийской переписи населения россиянам зададут новые вопросы о языке и работе. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что в этом году участники переписи должны будут ответить на вопрос о том, какими языками они пользуются в повседневной жизни, а не только о тех, какими они владеют.

Другие вопросы нацелены на то, чтобы оценить, как граждане добираются до работы с учетом возросшей мобильности населения и появления новых форм занятости.

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По словам Смелова, дополнительные вопросы о работе помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах страны, что позволит определить потребность в социальной, транспортной инфраструктуре.

Наконец, изменения коснулись формулировок вопросов об образовании, что сделало их более понятными и доступными.

В конце июля стало известно, что Росстат не будет возражать, если россияне в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами.

Однако Смелов призвал граждан отнестись к мероприятию ответственно. Он подчеркнул важность достоверности данных при проведении переписи, поскольку данные о числе проживающих в каком-либо регионе людей и условиях их проживания позволят властям составить планы развития территорий.

В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года. Однако работа на труднодоступных территориях страны начнется уже в октябре 2020 года.

Основной этап Всероссийской переписи населения должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года, однако его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. При проведении переписи планировалось использовать новые методы сбора данных.

Как пройдет Всероссийская перепись населения
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