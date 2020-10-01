09:29 (мск), источник: РБК
Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних праздников
В программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.
«Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом», — говорится в пояснительной записке к документу.
В программу внесены изменения. Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с 4-х до 2-х ночей, снято также ограничение на минимальную стоимость путевки (ранее — 25 тыс. руб.). Повышена также сумма максимального возврата расходов с 15 до 20 тыс. руб.