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09:29 (мск), источник: РБК

Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних праздников

В программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка на новых условиях до 10 января 2021 года. Документ опубликован на сайте правительства.

«Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом», — говорится в пояснительной записке к документу.

В программу внесены изменения. Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с 4-х до 2-х ночей, снято также ограничение на минимальную стоимость путевки (ранее — 25 тыс. руб.). Повышена также сумма максимального возврата расходов с 15 до 20 тыс. руб.

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