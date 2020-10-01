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12:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

В паутину гигантской черной дыры попали целые галактики. Ученые разглядели это в гигантский телескоп

Астрономы при помощи Очень большого телескопа открыли целую сеть галактик, которую удерживает черная дыра массой в миллиард Солнц.

Источник: BBC News Русская служба

Когда вселенная была совсем молода — не старше миллиарда лет, в ней завелся чудовищный паук — сверхмассивная черная дыра, поймавшая в свою гравитационную паутину сразу шесть галактик, которые так там и остались.

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Эти галактики были обнаружены Очень большим телескопом (ОБТ, он так и назывется официально), который принадлежит Европейской южной обсерватории (ЕЮО). Собственно, ОБТ состоит из четырех отдельных и четырех вспомогательных оптических телескопов, объединённых в одну систему. Они установлены на горе Серро-Параналь в Чили.

«Практически у вас во дворе»: черная дыра, которая находится так близко, что ее можно найти без телескопа «Звездный монстр»: ученые обнаружили огромную черную дыру, которая не должна существовать.

«Наше исследование основывалось на желании понять пожалуй самые загадочные астрономические объекты — сверхмассивные черные дыры, возникшие в молодой вселенной», — поясняет суть своей работы, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, руководитель проекта, астроном Национального института астрофизики в Болонье Марко Миньоли.

По его словам, обнаруженные галактики «запутались в космической паутине» из газа, простирающейся в 300 раз дальше, чем наш Млечный путь, в центре которой тоже находится сверхмассивная черная дыра.

Свет от этой паутины, окружающей черную дыру массой, в миллиард раз превышающей массу нашего Солнца, шел до нас со времени, когда Вселенной было всего 900 млн лет, то есть вскоре после момента Большого взрыва.

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«Мы смогли найти важный кусок пока еще не полной мозаики, а именно информацию о том, как быстро после Большого взрыва стали формироваться и расти такие объекты, как черные дыры», — говорит соавтор исследования, коллега Миньоли по институту, астроном Роберто Джилли.

Действительно, первые черные дыры, которые, как считается, образовались в результате коллапса первых звезд, должны были расти очень быстро, чтобы за сравнительно небольшой промежуток времени достичь столь впечатляющей массы.

Но астрономы никак не могли понять, откуда же бралось такое количество строительного материала для черных дыр.

И вот теперь паучья сеть с запутавшимися в ней галактиками показала, что там содержалось достаточно газа, чтобы превратить обычную черную дыру в центре этой системы в сверхмассивного гиганта.

Другой вопрос — как возникла сама эта сеть? Астрономы полагают, что разгадка кроется в огромных сгустках загадочной темной материи. Считается, что обширные пространства, заполненные этой невидимой материей, на заре зарождения вселенной притягивали большие объемы газа. И уже вместе газ и эта материя формировали похожие на паутину структуры, в которых эволюционировали галактики и черные дыры.

Наши открытия поддерживают теорию о том, что наиболее отдаленные от нас и самые массивные черные дыры формируются и растут в сгустках темной материи, а то, что мы ранее не наблюдали такие структуры говорит лишь о том, что наши поисковые возможности были ограничены.
Колин Норман из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе
соавтор исследования

Действительно, запутавшиеся в паутине галактики были обнаружены на самом пределе возможностей современных телескопов, и это были самые яркие галактики. Так что не исключено, что это лишь вершина айсберга, и в дальнейшем, с появлением новых, более совершенных приборов, к ним присоединятся новые галактики, которые удерживает возле себя сверхмассивная черная дыра.

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