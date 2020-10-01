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11:28 (мск), источник: Коммерсантъ

В России четвертый день подряд выявлено более 8 тыс. заразившихся коронавирусом

В России четвертый день подряд выявлено более 8 тыс. заразившихся коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Reuters

Четвертый день подряд в России регистрируют более 8 тыс. заразившихся коронавирусом. Количество новых случаев за сутки составило 8945. Накануне был выявлен 8481 заболевший. Умерли 169, день назад — 177. Всего за время пандемии скончались 20 891.

Общее число заразившихся достигло 1 185 231. Выздоровели за сутки 5985 человек (накануне 5858), за все время — 964 242.

Больше всего новых случаев в регионах:

  • Москва — 2424 (за все время 295 025);
  • Санкт-Петербург — 285 (43 306);
  • Московская область — 230 (73 832);
  • Ростовская область — 205 (22 143);
  • Нижегородская область — 186 (32 585).
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Смертельных исходов больше всего зарегистрировано в Москва — 24 человека (всего 5254), 22 скончались в Санкт-Петербурге (2972), девять в Ростовской области (504).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 221 тыс. человек. За последние сутки сделали 384 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 46,4 млн.

Россия находится на четвертом месте по числу зараженных и на 12-м по количеству смертей, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Антилидеры по заболеваемости — США (7,2 млн), Индия (6,3 млн) и Бразилия (4,8 млн). Общее число зараженных в мире составляет почти 34 млн. Число умерших превысило 1 млн.

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