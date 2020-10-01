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12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фанаты «Гарри Поттера» вместо «Хогвартс-экспресс» увидели обычную электричку

Сказочный поезд они ждали на станции несколько часов.

В конце сентября поклонники сказочной саги о Гарри Поттере собрались на железнодорожной станции Драмри в Шотландии, мимо которой должен был проехать туристический поезд Jacobite с паровым локомотивом, снятом в фильмах по романам Джоан Роулинг как «Хогвартс-экспресс». Преданные фанаты ждали сказочного поезда несколько часов, но далеко не всем удалось его увидеть.

Дело в том, что в то же самое время по второму пути ехала обычная электричка, которая закрыла собравшимся на одной из платформ весь вид на «Хогвартс-экспресс», пишет Daily Mail.

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Множество расстроенных людей.

В соцсетях появились видео обычного поезда, так коварно нарушившего планы фанатов Гарри Поттера.

Екатерина Гура

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