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13:58 (мск), источник: РИА Новости

Вирусолог прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в России

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Говорить о пике заболеваемости коронавирусом в России пока ещё рано, скорее всего, в октябре показатели будут расти, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, выразив надежду, что до пиковых майских значений ситуация не дойдет.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: РИА Новости

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее назвала 11 мая пиком по заболеваемости коронавирусом в России, тогда было выявлено 11 656 новых случаев.

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«Пока заболеваемость растет, рано говорить о пике. Я думаю, что рост будет продолжаться еще долго. Он может приостановиться и пойдет на плато, но это все будет тянуться… А сейчас будет рост заболеваемости. Скорее всего, у нас весь октябрь будут такие высокие показатели», — сказал Альтштейн.

Он уточнил, что когда начнется снижение заболеваемости, предсказать очень сложно, все зависит от самих людей, от того носят ли они маски, соблюдают ли социальную дистанцию, моют ли руки, перешли ли по возможности на удалённую работу.

«Надеюсь, что к майским показателям мы не вернемся, но все будет зависеть от отношения населения, сейчас отношение к мерам профилактики очень пренебрежительное», — пояснил Альтштейн.

Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 8 945 — до 1 185 231.

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