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13:47 (мск), источник: ТАСС Наука

В Новгороде нашли берестяную грамоту XIV века

Она рассказывает о войске, которое двигалось в Заволочье — историческую область на территории нынешних Архангельской и Вологодской областей.

Источник: Институт археологии РАН

ТАСС, 1 октября. Во время раскопок в Великом Новгороде археологи нашли берестяную грамоту XIV века. Благодаря ей ученые смогут больше узнать о связях между Новгородом и Заволочьем — исторической областью в бассейне Северной Двины и Онеги, сведений о которой в сохранившихся документах довольно мало. Об этом пишет пресс-служба Института археологии Российской академии наук (ИА РАН).

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«Эти места были зоной пересечения интересов Новгорода и Ростова, (а позднее — Москвы), сопровождавшегося частыми военными конфликтами. Возможно, посылка рати, о которой говорится в грамоте, связана с одним из них: в обычной ситуации дань собиралась без участия военной силы», — прокомментировал находку заместитель директора ИА РАН Петр Гайдуков.

Ученые сделали находку во время исследованиях перед строительством одного из жилых домов в Великом Новгороде. В средние века на месте раскопок находилась центральная часть Людина конца — одного из районов древнего Новгорода. В слое XIV века ученые наткнулись на фрагмент мостовой средневековой Воздвиженской улицы. На четвертом ярусе мостовой археологи и нашли новую берестяную грамоту.

В древности грамота была разорвана, и сохранилась лишь нижняя часть текста из двух с половиной строк.

Автор задает своему адресату вопрос: «чи пойдет рать за Волок», а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда.
Петр Гайдуков
заместитель директора ИА РАН
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Рядом с грамотой ученые нашли печать новгородского посадника Юрия Ивановича, который правил в 1354—1380 годах. Благодаря этому ученые датировали документ третьей четвертью XIV века. Определить его возраст точнее можно будет после дендрохронологического анализа плах мостовой Воздвиженской улицы.

«Грамота написана и отправлена, вероятно, из Заволочья — исторической части Новгородской земли, находящейся за “волоками”, на территории современной Вологодской и Архангельской областей. В новгородских берестяных грамотах и летописях редко говорится об этом месте: оно упоминается лишь трижды в грамотах, датированных XII—XIV вв.еками. Известно, что это был промысловый регион, богатый пушным зверьем, куда новгородцы отправлялись в походы за мехами, за данью», — объяснил Гайдуков.

Ученые надеются, что благодаря этой находке смогут больше узнать о связях между Новгородом и Заволочьем. Раскопки при этом продолжаются.

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