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13:28 (мск), источник: Аргументы и факты

В чем разница между российскими вакцинами от коронавируса?

Уже вторая вакцина от коронавируса появилась в России. Центр «Вектор» получил патент на свою разработку.

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Источник: РИА "Новости"

Вопрос вакцинации от коронавируса — один из острых сегодня. Ведь инфекция бушует в мире, заставляя разные государства использовать те или иные ограничительные мероприятия в целях недопущения активного распространения вируса. Одним из наиболее надежных факторов защиты от различных инфекций считается вакцинация.

В России на сегодня уже говорят о наличии двух вакцин. Пока на стадии испытаний, но уже получивших необходимые разрешительные документы на это. Многих же обывателей интересует вопрос: а в чем разница между этими двумя вариантами?

Источник: РИА

Спутник V

Спутник V — торговое название вакцины Гам-КОВИД-Вак. Ее разработчиком выступает российский ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России. Данная вакцина основывается на аденовирусном векторе. «Векторы» являются носителями, имеющими способность доставлять генетический материал из другого вируса в клетку. Для начала удаляют генетический материал аденовируса, который вызывают одноименную инфекцию, а затем вставляют на основу материал с кодом белка другого вируса, в этом случае речь идет про коронавирус. Такой новый элемент для организма человека безопасен, но при этом способен подстегивать иммунную систему к выработке антител к возбудителю. Они в дальнейшем и будут защищать от инфекции.

Такая методика позволяет получать вакцину в сжатые сроки и при этом позволяет получить хороший иммунный ответ организма.

Почему аденовирус взят за основу?

Потому что именно он считается одним из самых простых для модифицирования. Кроме того, вирусы этой группы известны уже очень давно, вызывают ОРВИ, но не являются чем-то неожиданным и опасным. Для модификации в данной вакцине берутся фрагмент генетического материала нового коронавируса, кодирующий информацию о структуре S белка шипа. Именно этот белок формирует так называемую «корону» и отвечает за связывание вируса с клетками человека. Для обеспечения более длительного иммунитета ученые предложили применять два разных типа векторов на основе аденовируса для двух вакцинаций, тем самым усиливая действие препарата.

Источник: РИА

ЭпиВакКорона

ЭпиВакКорона — вторая российская вакцина, которая получила патент. Она разработана специалистами ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В сообщении Роспатента говорится, что «в отличие от своих коллег, новосибирские ученые разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета».

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Название препарата расшифровывается как «эпитопная вакцина против коронавируса». Новая вакцина однокомпонентная. Сейчас выходит на стадию пострегистрационных испытаний.

Как сообщили журналисты программы «Вести», вакцина уникальна и не содержит в себе живого вируса, для нее используются искусственные материалы. Основа ее — химически синтезированные пептидные антигены белков коронавируса нового типа, а также другие компоненты. Вирусные векторы обеспечивают синтез защитного антигена — как раз-таки того самого S белка коронавируса. В ответ на его появление в организме и начинается активная выработка иммунитета.

Общий цикл производства — 18−20 часов, после чего все компоненты проходят очистку, соединяются и разливаются по ампулам. Первые испытания клинической фазы показали, что выработка антител на фоне применения такого препарата хорошая.

Российские вакцины разные по составу, но схожи в одном: их цель — обеспечить людей стойким иммунитетом против новой инфекции и остановить наконец шествие эпидемии как по России, так и по миру.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.

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