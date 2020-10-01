В чем разница между российскими вакцинами от коронавируса?

Вопрос вакцинации от коронавируса — один из острых сегодня. Ведь инфекция бушует в мире, заставляя разные государства использовать те или иные ограничительные мероприятия в целях недопущения активного распространения вируса. Одним из наиболее надежных факторов защиты от различных инфекций считается вакцинация.
В России на сегодня уже говорят о наличии двух вакцин. Пока на стадии испытаний, но уже получивших необходимые разрешительные документы на это. Многих же обывателей интересует вопрос: а в чем разница между этими двумя вариантами?
Спутник V — торговое название вакцины
Такая методика позволяет получать вакцину в сжатые сроки и при этом позволяет получить хороший иммунный ответ организма.
Потому что именно он считается одним из самых простых для модифицирования. Кроме того, вирусы этой группы известны уже очень давно, вызывают ОРВИ, но не являются
ЭпиВакКорона — вторая российская вакцина, которая получила патент. Она разработана специалистами ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В сообщении Роспатента говорится, что «в отличие от своих коллег, новосибирские ученые разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета».
Название препарата расшифровывается как «эпитопная вакцина против коронавируса». Новая вакцина однокомпонентная. Сейчас выходит на стадию пострегистрационных испытаний.
Как сообщили журналисты программы «Вести», вакцина уникальна и не содержит в себе живого вируса, для нее используются искусственные материалы. Основа ее — химически синтезированные пептидные антигены белков коронавируса нового типа, а также другие компоненты. Вирусные векторы обеспечивают синтез защитного антигена — как
Общий цикл производства — 18−20 часов, после чего все компоненты проходят очистку, соединяются и разливаются по ампулам. Первые испытания клинической фазы показали, что выработка антител на фоне применения такого препарата хорошая.
Российские вакцины разные по составу, но схожи в одном: их цель — обеспечить людей стойким иммунитетом против новой инфекции и остановить наконец шествие эпидемии как по России, так и по миру.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.