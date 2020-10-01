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13:49 (мск), источник: Ведомости

Патриарх Кирилл раскритиковал законопроект о порядке изъятия детей из семьи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину о возможном вреде законопроекта, регулирующего процесс изъятия детей из семьи при непосредственной угрозе их жизни и здоровью. Письмо патриарха опубликовано на официальном сайте РПЦ.

Источник: РИА "Новости"
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«Требование экстренного решения суда по изыманию детей (в течение 24 часов) может привести к тому, что суд будет склонен опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение», — говорится в письме. В таком случае, по мнению патриарха, пересмотреть судебное решение сложнее, чем административное решение органов опеки. «Таким образом, законопроект не снижает риск злоупотреблений со стороны органов опеки», — отмечается в заявлении.

Патриарх призвал провести широкое общественное обсуждение законопроекта, а также актуального состояния и перспектив изменений российского семейного законодательства в целом. По его словам, предлагаемые поправки в закон уже вызвали беспокойство общественности, а под требованием не допускать их подписались несколько десятков тысяч человек.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2020 г. Сейчас органы опеки могут самостоятельно принять решение об изъятии ребенка из семьи. Теперь же предлагается перевести вопрос изъятия ребенка из семьи в компетенцию суда. Так, согласно законопроекту, суд должен в течение суток принять решение, забирать ребенка от родителей по заявлению об угрозе его жизни и здоровью, или нет.

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