Собянин обязал компании в Москве перевести на удаленку 30% сотрудников

Работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. Мера действует с 5 по 28 октября.
В своем блоге Собянин обосновал это решение тем, что призыв добровольно сократить количество персонала в офисах и на рабочих местах не привел к уменьшению пассажиропотока в общественном транспорте Москвы.
К сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2000 человек ежедневно.
«С 5 октября 2020 года требование перевода на удаленную работу становится обязательным», — объявил Собянин.
В Москве выросло количество тяжелых больных, доля заболевших детей превысила 19%, доля пожилых старше 65 лет — выросла до 25%, написал Собянин.
Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку:
Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей, пояснил мэр Москвы.
В конце сентября мэр Москвы уже объявил о школьных каникулах в Москве из-за роста числа случаев заболеваний коронавирусом. Они должны начаться с 5 октября и продлиться до 18 октября. Также на этот период приостанавливалась работу учреждений дополнительного образования, которые подведомственны правительству Москвы. Работы детских садов указ не касался.