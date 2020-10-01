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14:38 (мск), источник: РБК

Собянин обязал компании в Москве перевести на удаленку 30% сотрудников

Призыв добровольно отправить часть сотрудников на удаленку не привел к сокращению числа пассажиров в общественном транспорте, отметил мэр Москвы и ввел обязательную квоту на удаленных сотрудников.

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Россия
Источник: Reuters

Работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. Мера действует с 5 по 28 октября.

В своем блоге Собянин обосновал это решение тем, что призыв добровольно сократить количество персонала в офисах и на рабочих местах не привел к уменьшению пассажиропотока в общественном транспорте Москвы.

К сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2000 человек ежедневно.
Сергей Собянин

«С 5 октября 2020 года требование перевода на удаленную работу становится обязательным», — объявил Собянин.

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В Москве выросло количество тяжелых больных, доля заболевших детей превысила 19%, доля пожилых старше 65 лет — выросла до 25%, написал Собянин.

Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку:

  • не менее 30% работников;
  • всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила — только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей, пояснил мэр Москвы.

В конце сентября мэр Москвы уже объявил о школьных каникулах в Москве из-за роста числа случаев заболеваний коронавирусом. Они должны начаться с 5 октября и продлиться до 18 октября. Также на этот период приостанавливалась работу учреждений дополнительного образования, которые подведомственны правительству Москвы. Работы детских садов указ не касался.

Мэр Москвы рекомендовал предприятиям перевести сотрудников на удаленный режим работы
Во время загрузки произошла ошибка.
25 сентября© Ньюстюб
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