Исследование: Трамп больше всех в США распространял дезинформацию о коронавирусе

Всего исследователи проанализировали 38 миллионов англоязычных публикаций. В 38% фейков содержалась ссылка на Трампа.
По словам директора Корнельского альянса за науку и главного автора исследования Сары Эванеги, для ученых стало сюрпризом, что Трамп оказался крупнейшим источником фейков о коронавирусе.
Всего исследователи выявили 11 тем дезинформации. Среди них, например, была теория, что пандемию устроили демократы одновременно с попыткой импичмента Трампа. Самой распространенной темой стали «чудодейственные лекарства», в том числе противомалярийные препараты, которые хвалил президент США.
Также в исследовании говорится, что заявления Трампа увеличивали количество фейковой информации. Например, в конце апреля он предположил, что ультрафиолет помогает в лечении COVID-19. После этого появилось больше 30 тысяч публикаций на эту тему, хотя несколькими днями ранее их было меньше 10 тысяч.
По словам исследователей, перед подготовкой доклада они думали, что столкнутся с большим количеством теорий заговора, а не с фейками, которые распространяет Трамп. Они добавили, что для тех, кто следит за заявлениями американского лидера, выводы ученых не станут неожиданностью.