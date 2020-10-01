Люди с генами неандертальцев тяжелее переносят COVID-19, обнаружили ученые

Выяснилось, что это генетическое наследие 50-тысячелетней давности в три раза увеличивает риск тяжелого и даже критического течения болезни.
На сегодняшний день примерно 16% европейцев и около половины жителей Южной Азии несут в себе опасные гены.
Необычный фактор риска был обнаружен совершенно случайно, когда группа ученых решила сравнить ДНК тяжелобольных коронавирусом с ДНК неандертальцев.
Оказалось, что как раз тот сегмент ДНК, который повышает вероятность тяжелого течения болезни, практически идентичен аналогичному сегменту у неандертальцев, когда-то проживавших на территории современной Хорватии.
По мнению исследователей, когда-то эти гены предохраняли неандертальцев от инфекционных заболеваний того времени, поэтому и сохранились у человека.
Пока не совсем понятно, каким именно образом они утяжеляют течение болезни, хотя один ген отвечает за реакцию иммунной системы, а другой связан с механизмом проникновения вируса в клетки человека.
По очень приблизительным оценкам, около 100 тыс. человек умерли в эту пандемию из-за генома, доставшегося от неандертальцев.