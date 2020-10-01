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17:05 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Люди с генами неандертальцев тяжелее переносят COVID-19, обнаружили ученые

Британская газета Guardian рассказала, что ученые из Германии и Швеции обнаружили связь между геномом неандертальцев и более тяжелой формой заболевания COVID-19.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Getty Images

Выяснилось, что это генетическое наследие 50-тысячелетней давности в три раза увеличивает риск тяжелого и даже критического течения болезни.

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Ученые нашли в геноме человека ДНК неизвестного предка

На сегодняшний день примерно 16% европейцев и около половины жителей Южной Азии несут в себе опасные гены.

Необычный фактор риска был обнаружен совершенно случайно, когда группа ученых решила сравнить ДНК тяжелобольных коронавирусом с ДНК неандертальцев.

Оказалось, что как раз тот сегмент ДНК, который повышает вероятность тяжелого течения болезни, практически идентичен аналогичному сегменту у неандертальцев, когда-то проживавших на территории современной Хорватии.

По мнению исследователей, когда-то эти гены предохраняли неандертальцев от инфекционных заболеваний того времени, поэтому и сохранились у человека.

Пока не совсем понятно, каким именно образом они утяжеляют течение болезни, хотя один ген отвечает за реакцию иммунной системы, а другой связан с механизмом проникновения вируса в клетки человека.

По очень приблизительным оценкам, около 100 тыс. человек умерли в эту пандемию из-за генома, доставшегося от неандертальцев.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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