В британском городе на улице заметили большую дикую кошку

Жительница британского городка Истборн, графство Сассекс, по имени Сэнди Бава показала журналистам запись с камеры видеонаблюдения, установленной на крыльце ее доме.
Ранним утром 27 сентября камера запечатлела большое и, судя по всему, голодное животное, блуждающее по улице в поисках пищи. Посмотрев запись, британка опознала в животном большую дикую кошку, правда, какую именно, она не знает, пишет The Sun.
Информация о диком животном, разгуливающим по улицам города сильно напугала местных жителей. Но после публикации снимка с камеры в соцсетях пользователи усомнились в этой истории, ведь, по их словам, существо на фото — всего навсего большая и исхудавшая собака, похожая на дога.
В Twitter даже решили собрать группу волонтеров, которые отправятся на поиски собаки и смогут оказать ей необходимую помощь.