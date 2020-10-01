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17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В британском городе на улице заметили большую дикую кошку

Правда, в соцсетях сошлись во мнении, что это просто большая собака.

Жительница британского городка Истборн, графство Сассекс, по имени Сэнди Бава показала журналистам запись с камеры видеонаблюдения, установленной на крыльце ее доме.

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Ранним утром 27 сентября камера запечатлела большое и, судя по всему, голодное животное, блуждающее по улице в поисках пищи. Посмотрев запись, британка опознала в животном большую дикую кошку, правда, какую именно, она не знает, пишет The Sun.

Информация о диком животном, разгуливающим по улицам города сильно напугала местных жителей. Но после публикации снимка с камеры в соцсетях пользователи усомнились в этой истории, ведь, по их словам, существо на фото — всего навсего большая и исхудавшая собака, похожая на дога.

В Twitter даже решили собрать группу волонтеров, которые отправятся на поиски собаки и смогут оказать ей необходимую помощь.

Екатерина Гура

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