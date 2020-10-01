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17:45 (мск), источник: ТАСС

Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве нет

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Москвы уверены, что второй волны коронавируса в столице нет. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала «Россия-24» мэр столицы Сергей Собянин.

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Источник: РИА "Новости"

«Второй волны, как таковой нет. Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболели. Так вот этого нет», — сказал он.

«Динамика развития явная, серьезная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время уже приблизится к 3 тыс. в сутки», — сказал Собянин.

Также число госпитализируемых за сутки пациентов с коронавирусом увеличилось вдвое по сравнению с двумя неделями ранее.

По словам мэра, коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве достаточно, каждый день выводят из резерва дополнительные блоки в больницах.

«В настоящее время у нас достаточно коечного фонда. Каждый день из резерва выводим дополнительные блоки больниц, не сами больницы, а те здания, которые были зарезервированы под COVID и были в горячем резерве. Кроме этого, мы имеем большой резерв, связанный с мобильными госпиталями», — сказал он.

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По словам Собянина, власти стараются большие клиники из планового режима не выводить.

Власти Москвы призвали пожилых жителей быть осторожнее, чаще обращаться к услугам волонтеров и соцпомощи, чтобы защититься от коронавируса.

«Для 65+ режим введен. Но при этом мы разрешаем гулять, посещать аптеку, поликлинику. Но надо понимать, что каждый такой поход — это определенный риск. И тут надо самим контролировать ситуацию. Обращайтесь к социальным работникам, которые придут к вам и помогут доставить продукты питания, лекарства, помогут выгулять животных», — сказал мэр.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлено 295 025 случаев заражения, из них 2424 за последние сутки. Выздоровел 249 861 человек, умерли 5254.

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