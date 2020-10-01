18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что глобальное потепление делает ночи жарче
От этого климат становится более влажным.
Ученые уже давно изучают влияние глобального потепления на разные регионы мира, но детальных исследований о том, как изменение климата сказывается на дневной и ночной температуре, до сих пор не проводилось.
Это решили исправить специалисты из Университета Эксетера, которые изучили часовые записи температуры, облачного покрова, влажности и осадков по всему миру за период с 1983 года по 2017 год.
Сопоставив все данные и создав общую климатическую модель, ученые пришли к выводу, что глобальное потепление больше сказывается на ночной температуре: в большинстве регионов мира за эти годы температура ночью повышалась значительно быстрее, чем днем.
По мнению ученых, асимметричное потепление во многом связано со сдвигами облачного покрова: большое количество облаков помогает охлаждать землю днем и сохранять тепло ночью. А вместе с тем, что ночи становятся теплее, общий климат в «облачных» районах также становится более влажным.
Ведущий автор исследования доктор Дэниел Кокс отметил, что неравномерное потепление имеет огромное значение для природного мира, так как в подобных условиях некоторые организмы могут стать более уязвимыми, чем другие, что приведет в дисбалансу общей экологической системы.
Екатерина Гура