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18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что глобальное потепление делает ночи жарче

От этого климат становится более влажным.

Источник: Wade Lambert/CC0

Ученые уже давно изучают влияние глобального потепления на разные регионы мира, но детальных исследований о том, как изменение климата сказывается на дневной и ночной температуре, до сих пор не проводилось.

Это решили исправить специалисты из Университета Эксетера, которые изучили часовые записи температуры, облачного покрова, влажности и осадков по всему миру за период с 1983 года по 2017 год.

Сопоставив все данные и создав общую климатическую модель, ученые пришли к выводу, что глобальное потепление больше сказывается на ночной температуре: в большинстве регионов мира за эти годы температура ночью повышалась значительно быстрее, чем днем.

По мнению ученых, асимметричное потепление во многом связано со сдвигами облачного покрова: большое количество облаков помогает охлаждать землю днем и сохранять тепло ночью. А вместе с тем, что ночи становятся теплее, общий климат в «облачных» районах также становится более влажным.

Ведущий автор исследования доктор Дэниел Кокс отметил, что неравномерное потепление имеет огромное значение для природного мира, так как в подобных условиях некоторые организмы могут стать более уязвимыми, чем другие, что приведет в дисбалансу общей экологической системы.

Екатерина Гура

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