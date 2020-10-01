21:35 (мск), источник: BBC News Русская служба
Экологи побуждают китов в Шотландии убраться из зоны военных учений для их же блага
Экологическая организация «Британские
Несколько моторных катеров начиная с утра четверга строем двигаются по заливу в разных направлениях. Предполагается, что шум заставит животных уплыть.
«Разумеется, попытка переместить китов тоже связана с определенным риском, и не обязательно увенчается успехом, но мы сделаем все возможное. Если киты не захотят уходить, мы повторим попытку», — сказано в заявлении британских
Пять
«Пребывание в прибрежных водах весьма нетипично для них.
Подобные случаи бывали и раньше — киты заплывали в заливы и через
Для успеха операции важно, чтобы животные были здоровы, рассказал
«Мы все время наблюдали за ними — они питались местной рыбой. Обычно они любят кальмаров и другую подобную живность, ныряя за ними на глубину до тысячи метров. Глубина
Джейми Мунро, фотографировавший китов из окна своего дома на берегу, также поделился впечатлениями с
«В первый раз мы увидели трех китов, выныривавших и бивших по воде хвостами. Это был настоящий сюрприз. Мы решили, что они так ловят рыбу. Потом я шесть дней подряд видел китов из окна», — поведал он.
«Каждое утро я выглядывал из окна в надежде больше их не увидеть, но они всякий раз показывались», — говорит он.
«Королевский
Он добавил, что все участники предстоящих маневров проинформированы о ситуации с китами и готовы в случае необходимости в любой момент скорректировать свои действия.
Международные учения Joint Warrior, одни из крупнейших за последние годы, пройдут с 3 по 15 октября. В них примут участие надводные корабли, авиация и морская пехота.
Командный пункт разместится на