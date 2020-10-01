Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 1 октябряДень музыки и вегетарианства, битва при Гавгамелах и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
25Как выглядела столица 100 лет назад
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
20:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Чернобыле откроют первый туристический веломаршрут

Проехать по маршруту можно будет только с двумя сопровождающими.

Источник: РИА "Новости"

В рамках государственного туристического проекта «Магниты Украины: Чернобыль» в зоне отчуждения появится 45-километровый веломаршрут для путешественников. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Новость
Звери Чернобыля. Редкие кадры обитателей зоны отчуждения

Велотур будет начинаться от КПП «Зеленый мыс» и пройдет через села Куповатое, Опачичи, Оташев и Плютовище. Представители велосообщества Украины уже опробовали новый маршрут — вместе со специалистами они зафиксировали все особенности и проверили уровень радиации.

Сообщается, что веломаршрут уже утвержден, однако продолжаются работы по его совершенствованию. Также планируется создать несколько специальных пунктов для остановок на пути следования маршрута. Каждую группу туристов будут сопровождать по два гида. Кроме того, для поддержки велосипедистов будет организован технический транспорт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
Собянин: в Москве нет второй волны коронавируса
Российские клубы узнали своих соперников в Лиге чемпионов
Эрдоган назвал неприемлемым призыв к прекращению огня в Карабахе
Победившая на выборах костромская уборщица вступила в должность
Ученые узнали о влиянии изменения климата на ночную температуру
84% участников выборов назвали многодневное голосование удобным
В Африке нашли крупнейшие алмазы внеземного происхождения
Hi-Tech
Складной айфон будет самым невероятным. Рассказываем почему Смартфон будет компенсировать износ экрана
Авто
12 новых автомобилей, которые уже можно купить в России Авто Mail.ru рассказывает, продажи каких новых автомобилей начались в России в сентябре
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
У Плющенко и Рудковской родился второй сын (фото) Продюсер и фигурист принимают поздравления
Леди
Певица Зара подогрела слухи о романе со спортсменом Звезда показала романтичное фото.
Новости партнеров
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Алкоголь и снотворное в крови: новые детали в деле о смерти дочери Конкина
81-летняя Эдита Пьеха показала себя без парика и макияжа
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь