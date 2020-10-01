20:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Чернобыле откроют первый туристический веломаршрут
Проехать по маршруту можно будет только с двумя сопровождающими.
В рамках государственного туристического проекта «Магниты Украины: Чернобыль» в зоне отчуждения появится 45-километровый веломаршрут для путешественников. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.
Велотур будет начинаться от КПП «Зеленый мыс» и пройдет через села Куповатое, Опачичи, Оташев и Плютовище. Представители велосообщества Украины уже опробовали новый маршрут — вместе со специалистами они зафиксировали все особенности и проверили уровень радиации.
Сообщается, что веломаршрут уже утвержден, однако продолжаются работы по его совершенствованию. Также планируется создать несколько специальных пунктов для остановок на пути следования маршрута. Каждую группу туристов будут сопровождать по два гида. Кроме того, для поддержки велосипедистов будет организован технический транспорт.
Екатерина Гура