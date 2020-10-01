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22:45 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно об опасной мутации коронавируса

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Белковые шипы коронавируса SARS-CoV-2 трансформируются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм, говорится в исследовании, опубликованном Fox News.

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Источник: AP 2020

Команда ученых из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании провела лабораторный эксперимент и определила, что шипы вируса претерпевают изменения и становятся более цепкими.

«Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», — говорится в исследовании.

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В лабораторных условиях белковые шипы вируса изменялись очень быстро — всего за 60 секунд. Однако в реальности ему понадобится время для распространения.

Коронавирус претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами, полагают ученые.

Специалисты также отмечают, что это исследование очень важно, поскольку поможет понять, почему вирус так заразен и как с ним бороться.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число умерших от коронавируса в мире превысило миллион человек, количество подтвержденных случаев COVID составляет 33 миллиона.

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