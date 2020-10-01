Стало известно об опасной мутации коронавируса

Команда ученых из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании провела лабораторный эксперимент и определила, что шипы вируса претерпевают изменения и становятся более цепкими.
«Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», — говорится в исследовании.
В лабораторных условиях белковые шипы вируса изменялись очень быстро — всего за 60 секунд. Однако в реальности ему понадобится время для распространения.
Коронавирус претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами, полагают ученые.
Специалисты также отмечают, что это исследование очень важно, поскольку поможет понять, почему вирус так заразен и как с ним бороться.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число умерших от коронавируса в мире превысило миллион человек, количество подтвержденных случаев COVID составляет 33 миллиона.