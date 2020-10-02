По всей России 2 октября включат сирены системы оповещения о ЧС

«На 2 октября запланирован запуск электросирен и громкоговорителей. Конкретное время запуска будет определено главами регионов», — сказали в ведомстве.
Проверка систем оповещения будет проводиться в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. В некоторых регионах будет заменен сигнал телевидения и радио.
В Москве сирены включаться не будут. «МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов является плановой», — добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, тренировка состоится по местному времени, начиная с регионов Дальнего Востока. В каждом регионе будут отрабатываться действия в тех чрезвычайных ситуациях, которые характерны для данной местности.