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02:14 (мск), источник: ТАСС

По всей России 2 октября включат сирены системы оповещения о ЧС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сирены оповещения включатся в пятницу по всей России в рамках всеобщей тренировки по гражданской обороне. Об этом ТАСС четверг сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На 2 октября запланирован запуск электросирен и громкоговорителей. Конкретное время запуска будет определено главами регионов», — сказали в ведомстве.

Проверка систем оповещения будет проводиться в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. В некоторых регионах будет заменен сигнал телевидения и радио.

В Москве сирены включаться не будут. «МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов является плановой», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, тренировка состоится по местному времени, начиная с регионов Дальнего Востока. В каждом регионе будут отрабатываться действия в тех чрезвычайных ситуациях, которые характерны для данной местности.

Во время загрузки произошла ошибка.
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