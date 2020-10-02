10:29 (мск), источник: Известия
Билли Айлиш выпустила клип на саундтрек к новому фильму про Бонда
Американская исполнительница Билли Айлиш презентовала новый видеоклип, снятый на
В клипе можно видеть выступление Билли Айлиш в
18-летняя Билли Айлиш стала самым молодым автором главной песни в истории фильмов о Джеймсе Бонде. В 2020 году исполнительница стала самой молодой в истории премии «Грэмми» победительницей в четырех основных номинациях: «Песня года», «Альбом года» «Запись года», а также «Лучший новый артист».
К моменту публикации ролик «Не время умирать» посмотрели уже свыше 2,3 млн раз. Премьера фильма «Не время умирать» в России запланирована на 19 ноября 2020 года, пишет REGNUM.