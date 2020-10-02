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04:28 (мск), источник: Известия

Траты на информбезопасность в России могут увеличить в восемь раз

Финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2022 и 2023 годах увеличится в восемь раз — до 16 млрд рублей. Это следует из проекта федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022—2023 годов, а также новой версии паспорта федерального проекта («Известия» ознакомились с документами).

Источник: Известия

В период с 2021 по 2024 годы финансирование этого направления может составить 26,3 млрд рублей. В текущей версии паспорта на «Информационную безопасность» в ближайшие четыре года собирались выделить 7,6 млрд рублей.

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Почти половину бюджета может забрать на себя создание и функционирование национального технологического центра внедрения методов современной криптографии. Это самое капиталоемкое мероприятие федпроекта. На него понадобится 11,5 млрд рублей госфинансирования.

Самая затратная часть может лечь на техническую реализацию федерального проекта, говорит руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев. К таким мероприятиям можно отнести проекты по фильтрации интернет-трафика, противодействию компьютерным атакам и созданию киберполигонов. Впрочем, в проект, по крайней мере в явном виде, не вошли меры, направленные на пресечение утечек и защиту персональных данных граждан, добавляет он.

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