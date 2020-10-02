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12:02 (мск), источник: РИА Новости

Названы лучшие страны для жизни на пенсии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Исландия заняла первое место в рейтинге лучших стран для жизни на пенсии, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование французского инвестбанка Natixis.

Источник: sharonang/СС0
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На втором месте — Швейцария, третью строчку заняла Норвегия. В пятерку также вошли Ирландия и Нидерланды.

Авторы исследования оценили уровень благосостояния и финансовой безопасности пенсионеров в 44 странах. Они использовали 18 различных показателей, объединив их по четырем категориям — здоровье, финансы, материальное благополучие и качество жизни.

Эксперты отметили, что уверенность в спокойной жизни пенсионеров оказалась под угрозой, особенно в связи с пандемией, поскольку возросли социальные, экономические и финансовые риски, а также угрозы в области здравоохранения.

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