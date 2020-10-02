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10:28 (мск), источник: РБК

Ученые назвали главных распространителей коронавируса

Ученые проанализировали случаи COVID-19 на юго-востоке Индии и выяснили, что самый высокий шанс заразиться коронавирусом — от человека своего возраста, причем среди детей и молодежи этот риск оказался наибольшим.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Reuters

Ученые Принстонского университета, Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета выяснили, что в распространении коронавируса во всем мире большую роль сыграли дети и молодежь, которые составляют лишь небольшой процент среди заразившихся. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи проанализировали 85 тыс. случаев заражения COVID-19 среди 575 тыс. человек в двух штатах на юго-востоке Индии. Они выяснили, что среди инфицированных 71% в результате никого не заразил, в то время как 8% заболевших вызвали 60% новых случаев заражения.

Главными распространителями коронавируса ученые назвали детей и молодых людей, на долю которых приходится треть рассмотренных случаев COVID-19.
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«Дети — очень эффективные передатчики в этой обстановке, что не было ясно доказано в предыдущих исследованиях. Мы обнаружили, что случаи заражения и смерти [от коронавируса] оказались более сконцентрированы в более молодых группах, нежели мы ожидали, когда основывались на наблюдениях в странах с более высокими доходами», — сказал ведущий исследователь, старший научный сотрудник Принстонского института окружающей среды Раманан Лакшми-Нараян.

Исследователи также выяснили, что во всех возрастных группах самый высокий шанс заразиться коронавирусом был от человека своего возраста. Среди детей и молодежи этот риск оказался самым большим.

Дети не входят в группу риска по COVID-19 и чаще всего легко переносят заболевание. В то же время вирус в их организме задерживается на большее время, чем у взрослых, и дети дольше остаются разносчиками COVID-19.
Александр Горелов
замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе

Всего за первое полугодие в России коронавирусом переболели около 50 тыс. детей, сообщил Роспотребнадзор. У трети из них не было никаких симптомов заболевания, в тяжелой форме COVID-19 перенесли лишь 0,2%. Одним из наиболее часто выявляемых симптомов коронавируса у детей оказалась диарея, указали в ведомстве. Помимо этого, также часто встречаются лихорадка и рвота, согласно исследованию педиатров, проведенному в четырех больницах в Западном Китае.

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