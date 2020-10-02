10:28 (мск), источник: РБК
Ученые назвали главных распространителей коронавируса
Ученые проанализировали случаи COVID-19 на
Ученые Принстонского университета, Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета выяснили, что в распространении коронавируса во всем мире большую роль сыграли дети и молодежь, которые составляют лишь небольшой процент среди заразившихся. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.
Исследователи проанализировали 85 тыс. случаев заражения COVID-19 среди 575 тыс. человек в двух штатах на
«Дети — очень эффективные передатчики в этой обстановке, что не было ясно доказано в предыдущих исследованиях. Мы обнаружили, что случаи заражения и смерти [от коронавируса] оказались более сконцентрированы в более молодых группах, нежели мы ожидали, когда основывались на наблюдениях в странах с более высокими доходами», — сказал ведущий исследователь, старший научный сотрудник Принстонского института окружающей среды Раманан
Исследователи также выяснили, что во всех возрастных группах самый высокий шанс заразиться коронавирусом был от человека своего возраста. Среди детей и молодежи этот риск оказался самым большим.
Дети не входят в группу риска по COVID-19 и чаще всего легко переносят заболевание. В то же время вирус в их организме задерживается на большее время, чем у взрослых, и дети дольше остаются разносчиками COVID-19.
Всего за первое полугодие в России коронавирусом переболели около 50 тыс. детей, сообщил Роспотребнадзор. У трети из них не было никаких симптомов заболевания, в тяжелой форме COVID-19 перенесли лишь 0,2%. Одним из наиболее часто выявляемых симптомов коронавируса у детей оказалась диарея, указали в ведомстве. Помимо этого, также часто встречаются лихорадка и рвота, согласно исследованию педиатров, проведенному в четырех больницах в Западном Китае.