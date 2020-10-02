Ежедневная заболеваемость коронавирусом удвоилась с начала сентября

За сутки в России выявлено 9412 новых случаев заражения, накануне было выявлено 8945 заболевших. Общее число заразившихся достигло 1 194 643.
Умерли 186, день назад — 169. Всего за время пандемии скончались 21 077. Выздоровели за сутки 6054 человек, за все время — 970 296.
Больше всего новых случаев в регионах:
Смертельных исходов больше всего зарегистрировано в
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 222 тыс. человек. За последние сутки сделали 402 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 46,8 млн.
В Москве с 28 сентября