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11:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Ежедневная заболеваемость коронавирусом удвоилась с начала сентября

В России зарегистрировали более 9 тыс. заразившихся коронавирусом, за месяц суточный прирост увеличился вдвое. В Москве суточный прирост увеличился в четыре раза (c 641 до 2704). Количество новых случаев непрерывно растет в течение 19 дней. За прошедшие сутки умерли 186 человек.

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COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Reuters

За сутки в России выявлено 9412 новых случаев заражения, накануне было выявлено 8945 заболевших. Общее число заразившихся достигло 1 194 643.

Умерли 186, день назад — 169. Всего за время пандемии скончались 21 077. Выздоровели за сутки 6054 человек, за все время — 970 296.

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Больше всего новых случаев в регионах:

  • Москва — 2704,
  • Санкт-Петербург — 302,
  • Московская область — 244,
  • Ростовская область — 209,
  • Нижегородская область — 191.

Смертельных исходов больше всего зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 32 человека (всего 3004), 28 скончались в Москве (5282), 10 — в Ростовской области (514).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 222 тыс. человек. За последние сутки сделали 402 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 46,8 млн.

В Москве с 28 сентября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом ввели ограничения для пожилых людей. Школьные каникулы продлили до двух недель. Компании должны перевести 30% сотрудников на удаленку с 5 октября.

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