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14:36 (мск), источник: РБК

Кремль заявил об отсутствии планов ввести жесткие ограничения из-за COVID

Сейчас речи об этом не идет, сообщил пресс-секретарь президента. В стране продолжает работать штаб по борьбе с коронавирусом, регионы принимают соответствующие меры, добавил Песков.

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Источник: Reuters

Власти пока не обсуждают возможность введения в России жестких ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Насколько мне известно, речи об этом в настоящий момент не ведется», — сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

Песков также отметил, что в стране продолжает работать штаб по противодействию коронавирусу во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой. «Вы знаете, что и в регионах ведется работа, принимаются соответствующие меры», — заявил он, указав, в частности, на меры, принятые в Москве.

Голикова, в свою очередь, сообщила на пресс-конференции, что для того, чтобы избежать возвращения режима самоизоляции и строгих карантинных мер, нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.

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По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в текущей ситуации с COVID-19 нет оснований вводить новые ограничения. При этом она отметила, что каждый субъект может самостоятельно принимать соответствующие решения. Позже заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная не исключила, что дополнительные меры могут быть введены, если рост числа зараженных продолжится.

По данным оперативного штаба, 2 октября в России выявили 9412 случаев заражения COVID-19, это максимальный показатель с конца мая. За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 2704 новых инфицированных. Это почти на 300 человек превышает суточный прирост зараженных, зафиксированный накануне.

Власти Москвы приняли ряд мер из-за распространения COVID-19: гражданам из группы риска, в том числе пожилым и страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовали перейти на режим самоизоляции, работодателям посоветовали переводить на удаленку до половины офисных сотрудников. Помимо этого мэр Сергей Собянин объявил, что осенние каникулы у московских школьников начнутся с 5 октября и пройдут по 18 октября. Изначально они должны были продлиться неделю.

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