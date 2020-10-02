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12:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Голикова: либо соблюдаем меры безопасности, либо идем в самоизоляцию

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала граждан соблюдать меры эпидемиологической безопасности, введенные для борьбы с коронавирусом COVID-19. В противном случае придется вернуться к режиму самоизоляции, заявила она.

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Источник: РИА "Новости"
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«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся. Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены», — сказала госпожа Голикова журналистам на пресс-конференции по итогам посещения центра подготовки служебных собак для выявления COVID-19 в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Кроме того, большинство заболевших коронавирусом не выполняли предписания по мерам безопасности, заявила Голикова.

80−85% наших граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры безопасности, и сегодня очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от нас с вами.
Татьяна Голикова
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Голикова добавила, что 60% прироста заболеваемости COVID-19 приходится на Москву. По словам вице-премьера, города с большой плотностью населения первыми подвергаются росту заболеваемости.

Ежедневная заболеваемость коронавирусом удвоилась с начала сентября, а Москве суточный прирост увеличился в четыре раза (c 641 до 2704 человек). За последние сутки в России выявлено 9412 новых случаев заражения. Количество новых случаев непрерывно растет в течение 19 дней.

На фоне роста заболеваемости в Москве с 28 сентября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом ввели ограничения для пожилых людей. Школьные каникулы продлили до двух недель. Компании должны перевести 30% сотрудников на удаленку с 5 октября.

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