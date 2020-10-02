Голикова: либо соблюдаем меры безопасности, либо идем в самоизоляцию

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся. Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены», — сказала госпожа Голикова журналистам на
Кроме того, большинство заболевших коронавирусом не выполняли предписания по мерам безопасности, заявила Голикова.
80−85% наших граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры безопасности, и сегодня очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от нас с вами.
Голикова добавила, что 60% прироста заболеваемости COVID-19 приходится на Москву. По словам
Ежедневная заболеваемость коронавирусом удвоилась с начала сентября, а Москве суточный прирост увеличился в четыре раза (c 641 до 2704 человек). За последние сутки в России выявлено 9412 новых случаев заражения. Количество новых случаев непрерывно растет в течение 19 дней.
На фоне роста заболеваемости в Москве с 28 сентября