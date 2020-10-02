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13:50 (мск), источник: Кино Mail.ru

Зудина, Боярская, Снигирь, Цыганов: звезды на открытии ММКФ-2020

В Москве стартовал международный киносмотр.

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В столице прошла церемония открытия 42-го Московского международного кинофестиваля. По красной дорожке прошли актрисы Марина Зудина, Елизавета Боярская, Оксана Акиньшина, Юлия Снигирь, Софья Эрнст, Мария Кожевникова, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Анна Снаткина, Елена Захарова, Варвара Шмыкова, Ольга Кабо, Елена Борщева, Олеся Судзиловская, Виктория Толстоганова, Анна Банщикова.

На открытии также побывали режиссеры Светлана Дружинина, Валерий Тодоровский, актеры Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Виктор Васильев, Андрей Бурковский, супруга Никиты Михалкова Татьяна, член жюри фестиваля Марина Александрова и многие другие звезды российского кино.

В начале церемонии гостей поприветствовали председатель жюри основного конкурса Тимур Бекмамбетов и народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, которые вместе дали официальный старт смотру. Из рук режиссера актриса также получила спецприз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского». Бекмамбетова цитирует ТАСС:

Я сотни раз видел фильмы «Большая перемена», «Родня», в которых замечательно играла одна из моих любимых актрис советского кино.

Ведущим мероприятия выступил режиссер и актер Алексей Агранович.

Фильмом открытия ММКФ 2020 стало приключенческое фэнтези «Серебряные коньки» о сыне бедного фонарщика и юной аристократке. Главные роли в картине исполнили Федор Федотов и Софья Присс.

В основную конкурсную программу фестиваля вошло 13 картин, среди которых — психологический триллер Валерия Тодоровского «Гипноз», снятая в Казахстане драма Ким Ки Дука «Растворяться», фильм «На дальних рубежах» с Викторией Толстогановой, индийская картина «Бесплодная невеста» о патриархальном обществе, российско-азербайджанская драма «Дочь рыбака», военная драма «Блокадный дневник», фэнтези-история «Мелодия струнного дерева». В рамках конкурса документального кино свой новый фильм «Человек неунывающий» представит Андрей Кончаловский.

42-й Московский кинофестиваль продлится до 8 октября. Закроет смотр спортивная драма «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях. В жюри основного конкурса, помимо Тимура Бекмамбетова и Марины Александровой, вошли режиссеры Александр Йордаческу и Махмуд Солиман, кинокритик Брайан Вайнер. Одной из судей конкурса короткометражных фильмов выступает Елена Хазанова.

Фестиваль, напомним, должен был пройти в апреле, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли.

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