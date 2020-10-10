00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 10 октября
День рождения русской водки, появление стирального порошка, реформа русской орфографии и другие интересные события этого дня.
Этот день отмечают во всем мире с 1992 года. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, психическое здоровье — это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.
Считается, что именно 10 октября 1503 года кремлевские монахи впервые изготовили хлебный спирт. Разбавив его водой, они получили русскую водку. Свой продукт они назвали на польский манер «водовкой». Первоначально ее использовали как антисептик. Постепенно напиток стал таким популярным, что в 1533 году была введена государственная монополия на производство водки и ее продажу.
А в мировой истории водку первым изготовил в XI веке персидский врач
10 октября 1813 года родился знаменитый итальянский композитор Джузеппе Верди, автор опер «Риголетто», «Травиата», «Аида», «Отелло», «Фальстаф» и других. Верди родился в небольшой деревне в Пармском герцогстве, его отец содержал трактир. Музыкальную грамоту мальчик освоил, помогая служить мессу в деревенской церкви, здесь же он научился играть на органе. Верди не имел формального музыкального образования — юношу не приняли в Консерваторию. Тем не менее довольно быстро он сделал головокружительную карьеру театрального композитора.
10 октября 1918 года в России был принят декрет «О введении новой орфографии». Из алфавита исключались буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И. Исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант).
Изменялось правило написания приставок на з/с, в родительном и винительном падежах прилагательных и причастий окончание -аго после шипящих заменялось на -его (лучшаго → лучшего). Вводились и некоторые другие правила.
10 октября 1933 года в США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок. Изобрел его немецкий химик Понтер еще во время Первой мировой войны. Американская компания «Procter & Gamble» взяла его рецепт на вооружение и выпустила на рынок порошок «Dreft», который быстро набрал популярность. До начала 2000-х годов технология изготовления стиральных порошков не терпела особых изменений.
10 октября 2006 года начала работать социальная сеть ВКонтакте. В этот же день в 1984 году родился один из ее создателей, российский программист Павел Дуров. Ресурс изначально позиционировал себя в качестве социальной сети для студентов и выпускников российских вузов, но уже вскоре завоевал любовь пользователей всех возрастов и профессий во всем мире. По данным на 2020 год, во ВКонтакте хотя бы раз в месяц заходят 71,8% жителей России. А 43,3% жителей посещают соцсеть хотя бы раз в день.