Стюардесса рассказала о самых грязных местах в самолете

Бортпроводница Кэт Камалани записала видео, в котором показала самые «опасные» места в пассажирском самолете.
Ими оказались зоны, к которым люди прикасаются чаще всего. Эти места стюардесса советует протереть дезинфицирующей салфеткой, а лучше и вовсе поменьше к ним прикасаться.
«Прежде всего, не трогайте карман на сиденье впереди вас. Их убирают между рейсами, но не дезинфицируют», — говорит девушка.
«Затем, если вы собираетесь пользоваться откидным столиком, не забудьте продезинфицировать его», — добавила она. «Я видела много раз, как родители использовали его в качестве пеленального столика».
Вентиляционных отверстий, по словам девушки, коснулись «тысячи рук». «Протрите их, прежде чем прикасаться», — сказала она.
«Далее идут наши листовки с инструкциями по безопасности», — добавила Кэт. «Мы не дезинфицируем их, а многие люди трогают и читают эти буклеты».
Затем Камалани показала пряжку ремня безопасности, сказав: «Да, просто протрите ее».
Она также посоветовала не прикасаться голыми руками к ручке туалета, призвав вооружиться салфеткой.
В комментариях к видео пользователи отметили, что в последнее время авиакомпании ужесточили требования к уборке самолетов. Из-за коронавируса здесь дезинфицируют практически все поверхности.