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16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стюардесса рассказала о самых грязных местах в самолете

Теперь вы знаете, что нужно протереть в первую очередь.

Бортпроводница Кэт Камалани записала видео, в котором показала самые «опасные» места в пассажирском самолете.

Ими оказались зоны, к которым люди прикасаются чаще всего. Эти места стюардесса советует протереть дезинфицирующей салфеткой, а лучше и вовсе поменьше к ним прикасаться.

@katkamalani

Flight attendant hack. GROSS things on airplane. ##flightattendants ##fyp ##flightattendantlife ##lifehack ##travelhacks

♬ original sound - Kat Kamalani

«Прежде всего, не трогайте карман на сиденье впереди вас. Их убирают между рейсами, но не дезинфицируют», — говорит девушка.

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«Затем, если вы собираетесь пользоваться откидным столиком, не забудьте продезинфицировать его», — добавила она. «Я видела много раз, как родители использовали его в качестве пеленального столика».

Вентиляционных отверстий, по словам девушки, коснулись «тысячи рук». «Протрите их, прежде чем прикасаться», — сказала она.

«Далее идут наши листовки с инструкциями по безопасности», — добавила Кэт. «Мы не дезинфицируем их, а многие люди трогают и читают эти буклеты».

Затем Камалани показала пряжку ремня безопасности, сказав: «Да, просто протрите ее».
Она также посоветовала не прикасаться голыми руками к ручке туалета, призвав вооружиться салфеткой.

В комментариях к видео пользователи отметили, что в последнее время авиакомпании ужесточили требования к уборке самолетов. Из-за коронавируса здесь дезинфицируют практически все поверхности.

Анна Лысенко

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