16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американский город «депортирует» лебедей
Их развелось слишком много.
Город Лейкленд в американском штате Флорида решил продать часть своих лебедей в другие города: птиц развелось здесь столько, что местное озеро Мортон буквально перенаселено, сообщает Fox News.
Лебедей городу подарила королева Великобритании Елизавета в 1957 году. На корм и уход за птицами Лейкленд теперь тратит около 10 тысяч долларов в год.
Сейчас на Мортоне обитает около 80 лебедей. Город рассчитывает продать от 16 до 20 птиц на аукционе, который состоится в ближайшие дни.
Лебедей отловят с помощью специальных ловушек и соберут в загоны, после чего птицы пройдут ветеринарный осмотр. В его ходе станет понятно, каких именно лебедей будет безопасно переселить в другие водоемы.
Анна Лысенко