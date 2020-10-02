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16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американский город «депортирует» лебедей

Их развелось слишком много.

Город Лейкленд в американском штате Флорида решил продать часть своих лебедей в другие города: птиц развелось здесь столько, что местное озеро Мортон буквально перенаселено, сообщает Fox News.

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Лебедей городу подарила королева Великобритании Елизавета в 1957 году. На корм и уход за птицами Лейкленд теперь тратит около 10 тысяч долларов в год.

Сейчас на Мортоне обитает около 80 лебедей. Город рассчитывает продать от 16 до 20 птиц на аукционе, который состоится в ближайшие дни.

Лебедей отловят с помощью специальных ловушек и соберут в загоны, после чего птицы пройдут ветеринарный осмотр. В его ходе станет понятно, каких именно лебедей будет безопасно переселить в другие водоемы.

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Анна Лысенко

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