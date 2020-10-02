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19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В украинском городе появилось признание в любви к козам (фото)

На самом деле, у знака было другое значение.

В начале октября в соцсетях появилось забавное фото, сделанное в украинском городе Казатин (укр. Козятин) Винницкой области. Там, на перекрестке улиц Независимости и Академика Павлова, появился знак «Я люблю Коз».

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Но признание в любви к козам оказалось случайным и незапланированным. Дело в том, что местные предприниматели решили облагородить город и построить сквер и зону отдыха. Начали строительные работы с установки знака «Я люблю Козятин», но испортившаяся погода нарушила все планы. Из-за дождя работы пришлось остановить, а знак оказался установлен лишь частично.

Екатерина Гура

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