19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В украинском городе появилось признание в любви к козам (фото)
На самом деле, у знака было другое значение.
В начале октября в соцсетях появилось забавное фото, сделанное в украинском городе Казатин (укр. Козятин) Винницкой области. Там, на перекрестке улиц Независимости и Академика Павлова, появился знак «Я люблю Коз».
Но признание в любви к козам оказалось случайным и незапланированным. Дело в том, что местные предприниматели решили облагородить город и построить сквер и зону отдыха. Начали строительные работы с установки знака «Я люблю Козятин», но испортившаяся погода нарушила все планы.
Екатерина Гура