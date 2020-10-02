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20:41 (мск), источник: Ведомости

Умер российский музыкант Александр Кальянов

В возрасте 73 лет умер советский и российский музыкант и певец Александр Кальянов, сообщила певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram.

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его», — написала она.

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Александр Кальянов родился в Брянской области в 1947 году. Был выпускником Таганрогского радиотехнического института. По окончании института Александр Кальянов работал инженером на Брянском заводе полупроводниковых приборов радиоинженером по музыкальным инструментам.

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С 1978 г. работал звукорежиссером во Дворце Спорта в Казани, где познакомился с Владимиром Высоцким. В 1984 г. на репетиционной базе Аллы Пугачевой в СКК «Олимпийский» Кальянов организовал одну из первых частных студий звукозаписи в Москве. Записал несколько альбомов с Игорем Николаевым. Трижды становился лауреатом премии «Шансон года».

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