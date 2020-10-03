Польские дайверы надеются, что нашли Янтарную комнату. Эксперты сомневаются
Польские дайверы из группы Baltitech обнаружили на дне Балтики немецкий корабль «Карлсруэ», а в его трюме ящики, которые еще предстоит доставить на сушу. Они не исключают, что в ящиках могут находиться фрагменты легендарной Янтарной комнаты.
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«Мы искали обломки с прошлого года, когда поняли, что на дне Балтийского моря может покоиться интереснейшая нераскрытая история, — рассказал агентству Рейтер дайвер Томаш Стахура. — Корабль практически не поврежден. В трюмах мы обнаружили военные машины, фарфор и множество ящиков с неизвестным содержимым».
В ходе крупнейшей в мировой истории морской эвакуационной операции «Ганнибал» в марте-апреле 1945 года бывшую Восточную Пруссию покинули свыше миллиона германских военнослужащих и местных жителей.
Пароход «Карлсруэ» покинул Кенигсберг накануне падения города и 13 апреля 1945 года был потоплен советской авиацией. Согласно сохранившимся документам, он вышел из порта в спешке, имея на борту 1083 человека и 360 тонн груза. Спаслись 113 человек.
Все это заставляет работать воображение. Находка на дне Балтийского моря немецкого парохода и ящиков с еще неизвестным содержимым может иметь важное значение.
«Раньше мы каждый раз делали стойку, но теперь уже перестали следить за такой информацией, которая появляется с маниакальной настойчивостью», — заявила Русской службе Би-би-си замдиректора по научной работе музея «Царское Село» Ираида Ботт.
Это мнение разделял ныне покойный барон Эдуард фон Фальц-Фейн, основавший вместе с советским писателем Юлианом Семеновым Международный комитет по поиску Янтарной комнаты и считавшийся крупнейшим в мире специалистом по данному вопросу.
«Искали 20 лет, потратили на экспедиции по всему миру невероятные деньги, собрали громадный архив, чтобы потом узнать, что комната сгорела», — заявил он в 2016 году.
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Уникальный янтарный кабинет был изготовлен датскими и немецкими мастерами для короля Пруссии Фридриха I и в 1716 году подарен им Петру I. Тот в ответ отправил в Пруссию 55 крепостных рекрутов огромного роста для службы в королевской гвардии.
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«Если Янтарная комната действительно находится в подвале под бункером Ляша, то мы ее никогда больше не увидим. Янтарь нельзя хранить в таких условиях, он просто погибнет, превратится в бесформенную массу», — заявил в начале сентября этого года вице-президент российской ассоциации историков войны Константин Залесский, комментируя очередную версию — о том, что ящики с панелями были якобы спрятаны в бункере последнего германского коменданта Кенигсберга.
В воде шансов на сохранение янтаря теоретически больше, но в любом случае мы получили бы не панно, а кусочки в мешке.
Ираида Ботт
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К 300-летию Петербурга в 2003 году была изготовлена и помещена на прежнее место точная копия Янтарной комнаты. До пандемии коронавируса ее ежегодно посещали в среднем 3,5 миллиона человек.
Работа велась больше 20 лет и обошлась в 11,3 млн долларов, предоставленных российским бюджетом, «Газпромом» и немецкой компанией «Рургаз». На изготовление новой комнаты пошли шесть тонн калининградского янтаря.
«Когда в Германии нашлась мозаика “Обоняние и осязание”, одна из четырех, изготовленных по заказу Екатерины II, мы сперва огорчились, потому что уже был изготовлен дубликат, затрачены усилия и деньги. А потом обрадовались, потому что получили возможность сыграть в игру “Найдите десять отличий”. И убедились, что реставрация была проведена на высоком научном уровне», — рассказала Би-би-си Ираида Ботт.
Барон фон Фальц-Фейн, успевший за долгую жизнь увидеть и прежнюю, и новую комнату, говорил, что копия получилась лучше оригинала.
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