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05:26 (мск), источник: ТАСС

SpaceX отложила запуск навигационного спутника третьего поколения

Старт отменили за две секунды до пуска.

Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX отменила запланированный на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III). Об этом сообщил представитель SpaceX во время трансляции на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планировался в 21:43 по времени восточного побережья США (04:43 мск) и был отменен за две секунды до пуска. «Запуск сегодня не состоится. Временное окно, отпущенное для миссии, закрывается через 15 минут. Мы выясняем подробности того, что произошло», — сказал представитель SpaceX.

Компания планировала вернуть на Землю отработавшую первую ступень носителя. Для плавного спуска ступени подготовлена плавучая платформа Just Read the Instructions, находящаяся в Атлантическом океане, недалеко от побережья штата Флорида. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.

США планировали запустить три спутника системы GPS. В настоящее время в американскую группировку GPS входит более 30 аппаратов. Первый спутник GPS 3-го поколения был запущен в декабре 2018 года, второй — в августе 2019 года.

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