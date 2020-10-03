05:26 (мск), источник: ТАСС
SpaceX отложила запуск навигационного спутника третьего поколения
Старт отменили за две секунды до пуска.
Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планировался в 21:43 по времени восточного побережья США (04:43 мск) и был отменен за две секунды до пуска. «Запуск сегодня не состоится. Временное окно, отпущенное для миссии, закрывается через 15 минут. Мы выясняем подробности того, что произошло», — сказал представитель SpaceX.
Компания планировала вернуть на Землю отработавшую первую ступень носителя. Для плавного спуска ступени подготовлена плавучая платформа Just Read the Instructions, находящаяся в Атлантическом океане, недалеко от побережья штата Флорида. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.
США планировали запустить три спутника системы GPS. В настоящее время в американскую группировку GPS входит более 30 аппаратов. Первый спутник GPS 3-го поколения был запущен в декабре 2018 года, второй — в августе 2019 года.