12:23 (мск), источник: РИА Новости
В Роспотребнадзоре рассказали, что ослабляет иммунитет к COVID-19
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Во время пандемии COVID-19 важно не переохлаждаться, рассказала РИА Новости заместитель директора по
«Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года», — сказала она.
Собеседница агентства напомнила и о том, как важны рекомендованные Роспотребнадзором меры предосторожности.
«Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию», — добавила она.
Пшеничная также отметила, что COVID-19 — это новая инфекция, поэтому делать
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко также говорил о том, что в борьбе с коронавирусом принципиально важно поведение населения. По его словам, обезопасить себя можно «небольшими мерами»: использовать маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,194 миллиона, 21 тысяча человек скончались, 970 тысяч вылечились.