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12:23 (мск), источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, что ослабляет иммунитет к COVID-19

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Во время пандемии COVID-19 важно не переохлаждаться, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: РИА Новости

«Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года», — сказала она.

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Собеседница агентства напомнила и о том, как важны рекомендованные Роспотребнадзором меры предосторожности.

«Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию», — добавила она.

Пшеничная также отметила, что COVID-19 — это новая инфекция, поэтому делать какие-либо прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости крайне затруднительно.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко также говорил о том, что в борьбе с коронавирусом принципиально важно поведение населения. По его словам, обезопасить себя можно «небольшими мерами»: использовать маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,194 миллиона, 21 тысяча человек скончались, 970 тысяч вылечились.

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