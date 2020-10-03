В Москве расширили список бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом

«Московские врачи накопили огромный опыт успешного лечения пациентов на дому. Недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты. Поэтому начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19», — написал мэр.
«Для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов (дабигатрана этексилат, ривароксабан, апиксабан)», — добавил мэр.
«Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом — ключевой показатель для оценки состояния при COVID-19», — сообщил он.
По словам Собянина, необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи. Также пациентам, проходящим диагностику на коронавирус, и пациентам из групп риска будет одновременно проводиться
«По мнению специалистов, применение новых схем лекарственной терапии, дополнительные анализы и возможность постоянного контроля своего состояния значительно улучшат качество лечения на дому. Пациенты будут легче переносить заболевание и быстрее возвращаться к нормальной жизни», — написал мэр.