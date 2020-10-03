10:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США медведь прокатился на мусоровозе (видео)
Безбилетного «пассажира» привезли прямо в полицию.
Бригада мусоровоза в американском городке Киддер заметила на крыше авто неожиданного попутчика — проголодавшегося медведя.
Привлеченное запахами еды животное пыталось забраться в цельнометаллический кузов, совсем не пугаясь людей. Бригада вынуждена была обратиться за помощью в полицию. Мусоровоз с медведем на крыше медленно подъехал прямо к полицейскому участку.
«Наверное, ему надоело собирать крохи в мусорных ведрах, так что медведь решил пойти ва-банк», — пошутил офицер Винсент Мерроу в комментарии телеканалу
Полицейские посоветовали мусоровозу подъехать вплотную к дереву, по которому медведь благополучно спустился на землю и убежал в лес.
Анна Лысенко