В России выявлено почти 10 тыс. заразившихся коронавирусом

За сутки в России выявлено 9859 новых случаев заражения, накануне было выявлено 9412 заболевших. Общее число заразившихся достигло 1 204 502.
Умерли 174 человека, день назад — 186. Всего за время пандемии скончались 21 251 человек. Выздоровели за сутки 5563 пациента, за все время — 975 859 человек.
Больше всего новых случаев:
Больше всего смертельных исходов — в Москве (32),
Коронавирус в мире обнаружен более чем у 34,6 млн человек, более 1 млн больных умерло, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия — на четвертом месте по общему числу случаев после США (7,3 млн), Индии (6,4 млн) и Бразилии (4,8 млн).