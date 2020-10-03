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11:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В России выявлено почти 10 тыс. заразившихся коронавирусом

В России зарегистрировали почти 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Количество новых случаев растет 20-й день подряд. За минувшие сутки умерли 174 человека.

Коронавирус COVID-19
11:37 (мск)Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 300 тыс
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Reuters

За сутки в России выявлено 9859 новых случаев заражения, накануне было выявлено 9412 заболевших. Общее число заразившихся достигло 1 204 502.

Умерли 174 человека, день назад — 186. Всего за время пандемии скончались 21 251 человек. Выздоровели за сутки 5563 пациента, за все время — 975 859 человек.

Больше всего новых случаев:

  • в Москве — 2884 (всего 300 613),
  • в Санкт-Петербурге — 358 (всего 43 966),
  • в Московской области — 259 (всего 74 335),
  • в Ростовской области — 219 (всего 22 571),
  • в Нижегородской области — 199 (всего 32 975).

Больше всего смертельных исходов — в Москве (32), Санкт-Петербурге (30) и Московской области (7).

Коронавирус в мире обнаружен более чем у 34,6 млн человек, более 1 млн больных умерло, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия — на четвертом месте по общему числу случаев после США (7,3 млн), Индии (6,4 млн) и Бразилии (4,8 млн).

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