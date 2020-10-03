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17:39 (мск), источник: РБК

Московские вузы начали частично переходить на удаленку

Московские вузы рассказали РБК, в каком формате будут продолжать обучение на фоне роста заболеваемости коронавирусом и требования властей перевести часть сотрудников на удаленку.

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Источник: Агентство «Москва»

Со следующей недели частично переходит на дистанционный формат обучения Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), сообщили РБК в отделе по связям с общественностью вуза. На удаленку переведут сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала, имеющих хронические заболевания, а также беременных женщин и работников старше 65 лет.

Среди учащихся на онлайн-формат обучения перевели всех, кроме студентов первого курса очной формы обучения и студентов, проходящих военное обучение при университете.
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Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова продолжит работу в очном режиме, сообщили РБК в вузе. На время действия указа Собянина, с 5 по 28 октября, на дистанционный режим переведут учащихся магистратуры и среднего профессионального образования, студентов вечерней и заочной форм обучения и часть сотрудников.

В Московском архитектурном институте (МАрхИ) решили не переходить полностью в онлайн-режим и сохранят гибридный формат, при котором на удаленку уйдут немногим более 30% сотрудников, сообщил РБК ректор МАрхИ Дмитрий Швидковский.

«Мы просто решили сократить число постоянно присутствующих студентов, оставив младшие курсы, котором трудно пока дистанционно учиться, и оставив старшие курсы, то есть магистратуру и индивидуальные консультации, где они в массе не концентрируются. Мы также перевели на дистанционную занятия, где собиралось большое число студентов — поточные курсовые лекции», — сказал он.

Главные занятия, связанные с окончанием университета или поступлением, пока ведутся в традиционном формате.
Дмитрий Швидковский
ректор МАрхИ

В Российском университете дружбы народов (РУДН) занятия преимущественно проходят дистанционно, сообщила РБК проректор по кадровой политике и административной работе РУДН Екатерина Казакова. Исключение составили лишь занятия для первокурсников, а также по дисциплинам старших курсов, по которым необходимо проведение лабораторных практикумов, добавила она.

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«Для обеспечения очных занятий задействовано минимальное количество профессорско-преподавательского состава. При этом сотрудники РУДН в возрасте старше 65 лет, а также имеющие медицинские противопоказания, продолжают работать из дома», — отметила Казакова. По ее словам, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки с коронавирусом и указа Собянина руководство университета рассматривает вопрос о переводе на удаленку большего числа сотрудников.

В МГТУ им. Н. Э. Баумана занятия проводятся в полном объеме, студенты ходят в аудитории, рассказал РБК проректор по административной и правовой работе вуза Владимир Стымковский. По приказу ректора на дистанционное обучение переводится та группа, половину учащихся которой болеет или находится на самоизоляции, пояснил он.

«На сегодняшний момент у нас предписаны меры, рекомендованные предыдущим указом Собянина, которые говорят о том, что те лица, которые находятся в группе риска (это люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями), вправе получить больничные листы и находиться дома», — сказал Стымковский.

Новый указ Собянина, несмотря на то, что мы являемся федеральным образовательным учреждением, мы учтем и будем принимать меры, чтобы перевести работников, которые достигли 65 лет или страдают хроническими заболеваниями, на дистанционную работу.
Владимир Стымковский

По его словам, пожилых сотрудников среди обслуживающего персонала, которые критически важны для университета, вуз не сможет отправить на самоизоляцию. Эти работники не контактируют со студентами, не находятся в местах массового скопления людей, поэтому при их желании и возможности работать защищенно они будут продолжать работать, добавил проректор.

В целом университет переходить на дистанционную работу не планирует, только в тех случаях, если невозможно заменить преподавателя, который находится в зоне риска, на того, который не находится в зоне риска. Только в этом случае будут организованы дистанционные формы обучения, либо занятия будут перенесены, например, на второй семестр.
Владимир Стымковский

«В настоящий момент не рассматривается вопрос об общем переводе вузов на дистанционный формат обучения», — заявили в пресс-службе Минобрнауки. Там добавили, что проводят мониторинг санитарно-эпидемической ситуации в вузах, а решение о переводе учащихся на удаленку зависит от ситуации в отдельных регионах и в стране в целом.

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Число случаев заражения в России растет с конца сентября. За последние сутки в стране выявили 9859 новых случаев COVID-19, это максимальный показатель с мая. В Москве выявили 2884 зараженных — больше в последний раз было 23 мая (3190).

Предписание властей Москвы перевести на удаленку 30% сотрудников (при этом рекомендовано перевести на дистанционный формат 50%), а также работников из групп риска по коронавирусу — людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями — действует с 5 по 28 октября. Исключение коснется лишь тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно для работы организации; новое требование также не затронет медучреждения, оборонные предприятия, «Росатом», «Роскосмос» и ряд других стратегических отраслей, сообщил Собянин.

Ограничение носит обязательный характер.

До этого власти уже просили у организаций добровольно перевести работников на удаленку, но число пассажиров в общественном транспорте все же не снизилось, а заболеваемость продолжает расти, объяснил мэр. Он сообщил, что власти будут контролировать перевод нужного числа сотрудников и граждан из указанных групп риска по COVID-19 на удаленку и в случае нарушения накажут компании санкциями.

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