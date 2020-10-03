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18:02 (мск), источник: Ведомости

Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, у которого ранее диагностировали коронавирус, госпитализировали с двусторонним воспалением легких, сообщила его жена Марина.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Reuters

«Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он имеет сильную волю и демонстрирует ее в борьбе с болезнью», — рассказала она в своем видеобращении, опубликованном на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.

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По ее словам, Порошенко четко следует прописанному протоколу лечения.

О получении положительного теста на коронавирус Порошенко сообщил 29 сентября. Тогда экс-президент заявлял о намерении лечиться дома.

По данным украинского Минздрава на 3 октября, всего в стране выявлено 222 322 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 4353 из них летальных.

За сутки коронавирус подтвердили у 4661 человека.

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