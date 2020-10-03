Найдено новое опасное последствие коронавируса

Отмечается, что у переболевших COVID-19 взрослых людей может проявляться воспалительный синдром
У заболевших, не имевших острых респираторных заболеваний, возникали проблемы с сердцем и
Специалисты подробно описали 16 случаев, зафиксированных в США и Британии у пациентов в возрасте 21−50 лет. У всех обнаружили аритмию, у 12 человек была повышенная температура, и только у восьми из них были респираторные симптомы. В итоге десять пациентов попали в реанимацию, двое умерли.
Ученые пока не смогли выяснить, сколько времени проходит между заражением коронавирусом и возникновением
По последним данным, с начала пандемии коронавирусом заразились более 34 миллионов человек во всем мире. Свыше миллиона погибли. Наиболее подвержены инфекции США, Индия и Бразилия. В России выявлено почти 1,2 миллиона случаев заболевания. Более 970 тысяч человек выздоровели, 21 тысяча скончались.