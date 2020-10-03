Врач рассказал о состоянии Трампа

«Сегодня [в субботу] утром президент чувствует себя очень хорошо. На данный момент мы с командой [специалистов] очень довольны прогрессом, достигнутым президентом», — отметил Конли.
«Я чувствую [себя так хорошо], что могу покинуть [госпиталь] уже сегодня», — процитировал Трампа другой врач Шон Дули.
Шон Конли не стал указывать точных сроков выписки главы государства из военно-медицинского центра. Он подчеркнул, что Трамп пройдет пятидневный курс приема противовирусного препарата «Ремдесивир». Кроме того, по словам Конли, глава государства на данный момент не испытывает проблем с дыханием.
Состояние Трампа в последние сутки было очень тревожным, следующие 48 часов будут весьма важными в том, что касается программы медицинского ухода за ним, сообщил журналистам источник, знакомый с состоянием здоровья президента.
Жизненные показатели президента в последние 24 часа были очень тревожными, и следующие 48 часов будут критически важными с точки зрения [медицинского] ухода за ним. Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению.
Шон Конлилечащий врач главы США