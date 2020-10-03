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19:59 (мск), источник: ТАСС

Врач рассказал о состоянии Трампа

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/ — Президент США Дональд Трамп на данный момент чувствует себя очень хорошо, его состояние здоровья улучшается, специалисты довольны прогрессом. Об этом заявил в субботу на брифинге для журналистов лечащий врач главы государства Шон Конли.

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Источник: AP 2020

«Сегодня [в субботу] утром президент чувствует себя очень хорошо. На данный момент мы с командой [специалистов] очень довольны прогрессом, достигнутым президентом», — отметил Конли.

«Я чувствую [себя так хорошо], что могу покинуть [госпиталь] уже сегодня», — процитировал Трампа другой врач Шон Дули.

Шон Конли не стал указывать точных сроков выписки главы государства из военно-медицинского центра. Он подчеркнул, что Трамп пройдет пятидневный курс приема противовирусного препарата «Ремдесивир». Кроме того, по словам Конли, глава государства на данный момент не испытывает проблем с дыханием.

Состояние Трампа в последние сутки было очень тревожным, следующие 48 часов будут весьма важными в том, что касается программы медицинского ухода за ним, сообщил журналистам источник, знакомый с состоянием здоровья президента.

Жизненные показатели президента в последние 24 часа были очень тревожными, и следующие 48 часов будут критически важными с точки зрения [медицинского] ухода за ним. Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению.
Шон Конли
лечащий врач главы США
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